Politie doet onderzoek na explosie Jan Groningerstraat, `geen gerichte aanslag` (update)

Groningen – Bij een woning aan de Jan Groningerstraat vond donderdagavond een explosie plaats. Daarbij raakte niemand gewond, maar raakte de woning wel beschadigd. Zegt Oogtv.nl.

De explosie vond rond 22:00 uur plaats. Veel mensen uit de buurt schrokken van de explosie. Een buurtbewoner vertelt over het incident: “Ik schrok wakker van een enorm harde knal. Ik keek naar buiten en zag flink wat vuur bij het huis.”

Politie en brandweer waren heel snel ter plaatse. De brand die ontstond door de explosie zorgde voor schade aan de woning. De voordeur raakte beschadigd en ook op de muur is aan de voorkant van de woning is er schade ontstaan.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht vanwege het incident. Ook over een motief voor de explosie valt nog niks te zeggen. `In de buurt denkt men niet dat het om een gerichte actie gaat`. “Ik heb niet het idee dat het een aanslag op de bewoners was”, vertelt één van de buurtbewoners. “Het zijn hele rustige mensen die daar wonen.”

Agenten zijn direct gestart met een buurtonderzoek en er zijn camerabeelden opgevraagd. Wie donderdagavond tussen 21:00 uur en 23:00 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Jan Groningerstraat, wordt opgeroepen contact te zoeken met de politie. Ook camerabeelden van bijvoorbeeld een dashcam of een deurbel camera kan de politie helpen in het onderzoek. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Video.

Foto's