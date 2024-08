Nog steeds meer dan tweeduizend asielzoekers in Ter Apel

Ter Apel – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er nog steeds niet in geslaagd het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de tweeduizend te brengen. Daarvoor heeft de opvangorganisatie nog tot komende zondag 1 september de tijd.

Dan loopt het ultimatum van Westerwolde af. De gemeente heeft aangekondigd opnieuw naar de rechter te stappen, als er dan nog steeds meer dan tweeduizend mensen in Ter Apel worden opgevangen. Lees meer op RTVNoord.nl

Foto's