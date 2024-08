Duo gaat ervandoor met invalidenbus, kind zwaar gedupeerd

ASSEN (ADP) – De moeder van een 17-jarig meervoudig gehandicapt meisje kon op 5 augustus in de vroege ochtend haar ogen niet geloven. De invalidenbus voor hun woning in Assen was verdwenen. Dit was een enorme tegenslag voor het gezin. Ze zijn voor het vervoer van hun dochter volledig afhankelijk van de bus.

Een 28-jarige man uit Groningen en een 41-jarige man uit Beilen stonden vrijdag voor deze diefstal terecht. De Groninger kreeg voor heling van de bus, een diefstal van de fiets en verkeersdelicten een celstraf van vier maanden opgelegd. De oudere medeverdachte kreeg voor alleen de diefstal van de fiets een celstraf van twee maanden opgelegd, waarvan één maand voorwaardelijk.

Wilde achtervolging:

Het tweetal werd kort na de ontdekking van de diefstal op Reitdiephaven in Groningen aangehouden. Dit na een achtervolging door de politie. De twee sprongen uit de bus, nadat die tegen een muur van een garage tot stilstand was gekomen. Beide mannen namen de benen, maar de agenten waren sneller.

Lokfiets:

De mannen hadden kort voor de achtervolging de aandacht van de politie getrokken door in Zuidhorn een lokfiets in de bus te gooien. Ze dachten die te kunnen verkopen voor drugs. De politie kreeg een melding dat het volgsysteem in de fiets was geactiveerd. Al snel werd de bus gespot waarin de fiets moest zitten.



Wild gereden:

Het viel de agenten op dat er grof werd gereden met de bus. Op hoge snelheid werden rotondes verkeerd genomen. De bus botste daarbij op een Mercedes, die met schade achterbleef. De bus reed op volle snelheid door. De agenten zetten de achtervolging in. De rit eindigde uiteindelijk in Reitdiep.

Bus geleend:

De twee verdachten waren bij de rechter spraakzamer dan bij de politie. De jongste vertelde dat hij de bus had geleend van iemand om spullen weg te brengen. Onderweg had hij de oudste verdachte opgepikt. Beiden reden naar Zuidhorn. Daar laadde de oudste de fiets in, terwijl de jongste een plas deed.

Geen idee:

Beiden waren onder invloed van drugs. De mannen zeiden geen idee te hebben dat ze in een invalidenbus reden. Dit geloofde de rechter niet: “Op verschillende manier was te zien dat het een invalidenbus betrof.” En beide mannen wisten ook donders goed dat zij een gestolen fiets in de bus vervoerden, vond de rechter.

Voldoende alarmbellen:

Er is onvoldoende bewijs dat de mannen de bus hebben gestolen. Alleen de jongste maakte zich schuldig aan heling. “Hij leent een bijzondere bus zonder sleutel, de motor loopt als hij instapt.” Er waren voor hem voldoende alarmbellen afgegaan. De oudere verdachte stapte later in, hij werd daarom vrijgesproken van heling.

Total loss:

De jongste zat achter het stuur. Hij reed zeer gevaarlijk, zei de rechter. Het voertuig werd total loss achtergelaten. Dat vond de rechter zeer kwalijk. Het te hard rijden is een overtreding en geen misdrijf. Hiervoor kreeg de man een voorwaardelijke boete van 500 euro opgelegd. Voor hem stond ook nog een celstraf van vier maanden open, die hij eveneens moet uitzitten.

Foto's