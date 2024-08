Vier grote Groningse schuurbranden binnen drie weken? Brandweer houdt het op toeval

Provincie – De afgelopen weken gingen in onze provincie vier grote boerenschuren in vlammen op. Maandag ontstond er brand in een schuur in Baamsum (bij Termunten), maar de voorbije weken was het ook al raak in Finsterwolde, Godlinze en Baflo.

Het feit dat vier grote boerenschuren binnen een tijdsbestek van drie weken in vlammen op zijn gegaan, is de brandweer natuurlijk ook opgevallen. ‘Maar wij zien geen connectie tussen de vier branden’, zegt woordvoerder Matthijs Noordhoff van de brandweer. ‘Ik snap wat de mensen denken: dat kan haast geen toeval zijn. Maar voor ons is het dat op dit moment nog wel: toeval.’ Lees verder op RTVNoord.nl

