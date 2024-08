Siddeburen – Aan de Veenweg in Siddeburen is een buitenbrand ontstaan waarbij een hoop houtsnippers vlam vatte. De brandweer werd snel gealarmeerd en wist de brand onder controle te krijgen en te blussen.

Door de brand trok de rook laag over de omliggende weilanden, wat voor enige overlast zorgde in de omgeving. Gelukkig was er verder geen gevaar voor de nabijgelegen bebouwing en zijn er geen gewonden gemeld. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

