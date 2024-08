Hoofdverdachten wantoestanden zorgboerderij Wedde door fout OM op vrije voeten

Wedde – De beide hoofdverdachten van de misstanden op de zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde zijn onmiddellijk vrijgelaten. Dat is het gevolg van een blunder van het Openbaar Ministerie (OM). Meldt Rtvnoord

Justitie heeft verzuimd de vordering tot de verlenging van de voorlopige hechtenis tijdig in te dienen. Het OM heeft nog een wel een poging gedaan dat te repareren door een nieuw verzoek bij het Gerechtshof in Leeuwarden in te dienen, maar dat is afgewezen.

De hoofdverdachten Paul W. (63) en zijn schoonzoon Michel K. (37) werden door de rechtbank op 18 juli beiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden. Dat is de maximale straf voor dit soort delicten. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's