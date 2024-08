Werkstraffen voor drie medewerksters zorgboerderij Wedde

Wedde – De officier van justitie heeft werkstraffen opgelegd van 100 uur aan drie medewerksters van de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. Zij hebben zich volgens het openbaar ministerie schuldig gemaakt aan diverse mishandelingen van de kwetsbare bewoners van de instelling.

De zaken tegen de drie medewerksters zijn buiten de rechter om afgedaan, omdat zij niet de hoofdverantwoordelijken zijn voor de misstanden in de zorgboerderij. Ook is rekening gehouden met de verregaande gevolgen die zij hebben ondervonden nadat de zaak in de openbaarheid kwam. Zo is er sprake geweest van forse bedreigingen aan het adres van de medewerksters.

Een vierde medewerker moet zich op 10 september nog bij de officier van justitie melden. De beide hoofdverdachten werden door de rechtbank in Groningen op 18 juli veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van vijf jaren en vier maanden en een beroepsverbod voor de duur van tien jaren en vier maanden. Ook moeten zijn schadevergoedingen betalen aan de voormalige bewoners.

