Groningen – Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk tussen Meppel en Assen.

Reizigers richting de randstad moeten rekening houden met een vertraging en treinen die uitvallen. Reizigers naar Den Haag centraal kunnen omreizen via Leeuwarden. De verstoring duurt tot ongeveer 17:45. Plan uw reis in de app of op 9292.nl

