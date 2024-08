Appingedam – Dinsdagmiddag heeft de politie een inval gedaan aan de Paasweide in Appingedam. De politie kreeg signalen binnen dat er drugs in de woning aanwezig zouden zijn.

In de woning trof de politie ruim 100 gram speed en ruim 300 gram hennep aan. De 52-jarige bewoner is aangehouden en overgebracht naar het politie bureau. Hij is inmiddels verhoord en weer in vrijheid gesteld. De man moet zich voor de rechter verantwoorden en is gedagvaard.