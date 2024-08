Ten Boer – Rond 28 juli is het regenboogbankje in het Amaliapark in Ten Boer vernield. Dit bankje stond daar nog maar twee weken.

Een deel van het bankje lag in het water. Heb jij informatie voor ons omtrent deze vernieling? Je kunt de politie bellen op 0900-8844, anoniem melden via meld misdaad anoniem is een mogelijkheid.

Vermeld hier dan even het registratienummer 2024203386 bij.

Foto's