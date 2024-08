Brug Wierumschouw donderdagochtend op transport

Groningen – De Wierumerschouwsterbrug over het Reitdiep wordt donderdagochtend vanaf 8 uur van zijn plek gehesen om te worden gerepareerd. Dat heeft de provincie woensdag bekendgemaakt. Dat meldt OOGTV.nl

De brug raakte op 28 juli beschadigd bij een aanvaring met een schip. Sindsdien is de brug afgesloten voor het wegverkeer en de scheepvaart. Het brugdek wordt met een grote kraan op een ponton geplaatst en vervolgens voor reparatie naar een locatie vervoerd.

De operatie begint donderdag rond 08.00 uur en duurt ongeveer een uur. De provincie verwacht dat het scheepvaartverkeer in de loop van de middag of in de avond de locatie weer kan passeren.

