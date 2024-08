Overval bij Meerpaal in Groningen, één persoon gewond (update)

Groningen – In de nacht van woensdag op donderdag heeft er rond 00:25 uur een overval plaatsgevonden aan de Meerpaal in de stad.

Meerdere politie eenheden kwamen met spoed ter plaatse bij de overval melding. Bij de overval is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld door het ambulancepersoneel.

De politie heeft het gebied waar de overval plaatsvond afgezet. Veel is nog onduidelijk en de politie is een onderzoek gestart.

Heeft u iets gezien of gehoord van de beroving/overval? Laat het ons dan weten door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel

Social media