Opnieuw autobrand in Winschoten, getuigen gezocht

Winschoten – In de nacht van woensdag op donderdag werd brandweer Winschoten rond 02:30 uur gealarmeerd voor een uitslaande autobrand in Winschoten.

De auto bevond zich op het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten, de brandweer heeft de brand geblust. De politie onderzoekt de brand, brandstichting kan niet worden uitgesloten.

Update; getuigen gezocht

Omdat brandstichting niet is uitgesloten zijn wij op zoek naar informatie. De brand werd ‘s nachts tegen kwart over twee ontdekt. Heeft u rond dat tijdstip iets gezien of gehoord helpt ons dat in het onderzoek.

Hetzelfde geldt als u in de omgeving een auto opvallend hebt zien rijden. Het is de tweede keer in ruim twee weken tijd dat op bijna dezelfde plek brand uitbrak in een auto. De eerste brand was aangestoken.

U kunt contact opnemen met ons via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ons ook een bericht sturen via ons meldformulier op https://obi41.nl/29heww5y. Beschikt u over beelden, van uw deurbelcamera of mogelijk van uw dashcam, kunt u deze daar uploaden.

Foto's