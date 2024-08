Man (30) uit internationale bus bij Bad Nieuweschans gehaald

Bad Nieuweschans – Een 30-jarige man uit Polen is maandagavond aangehouden door de Duitse politie, net over de grens bij Bad Nieuweschans. De man reisde met een internationale bus, die voor controle aan de kant werd gezet. De bus was net vanuit Groningen de grens over gereden en werd bij rustpunt Bunderneuland gestopt.

De man bleek gezocht te worden voor rijden zonder rijbewijs. Daarvoor stond nog een boete van 1920 euro, of een gevangenisstraf van zestien dagen open. Aangezien hij de boete niet kon voldoen, is hij vastgezet.

De man had daarnaast een joint bij zich, die is in beslag genomen. Dat meldt RTVNoord.nl

