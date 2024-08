Geen Arriva treinen van, via en naar Groningen door stroomstoring

Door een stroomstoring rijden er sinds het einde van maandagochtend geen treinen van Arriva van, via en naar Groningen. Dat meldt OOGTV.nl

Dat meldt concullega-treinvervoerder NS maandagochtend. Volgens de vervoerder is de storing inmiddels in onderzoek. De gevolgen voor de dienstregeling zijn nog niet geheel bekend, maar de verwachting is dat de storing tot ongeveer 14.00 uur duurt.

De storing komt bovenop de treinstemming tussen het hoofdstation van Groningen en station Groningen Europapark, waardoor er op dit stuk spoor tot en met komende zondag geen treinen rijden.

Foto's