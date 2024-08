Afscheid van Jacques d’Ancona met rouwstoet door Stad

Met een route langs verschillende plekken die belangrijk zijn geweest, werd maandagochtend en aan het begin van de middag afscheid genomen van Jacques d’Ancona.

Een rouwwagen, begeleid door politiemotoren, begon maandagochtend om 11.00 uur aan een route langs belangrijke plekken in het leven van d’Ancona. De wagen met de kist deed onder meer het Esserbergstadion, de redactie van het Dagblad van het Noorden aan de Lübeckweg, het oude pand van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep en de Stadsschouwburg aan. Langs de gehele route stonden mensen langs de kant om d’Ancona de laatste eer te bewijzen.

Kort na het middaguur kwam de auto met de kist aan bij Martiniplaza, waar voor zo’n 1.500 genodigden een herdenkingsdienst plaatsvindt. Na de bijeenkomst wordt in besloten kring afscheid genomen van d’Ancona.

D’Ancona overleed op vrijdag 26 juli, op 86-jarige leeftijd, in zijn huis in Paterswolde. De geboren Stadjer werd landelijk bekend als jurylid in de Soundmixshow.

Daarnaast was d’Ancona recensent van theater-, cabaret- en musicalvoorstellingen voor het Dagblad van het Noorden. D’Ancona was bovendien tientallen jaren voetbalscheidsrechter en mede-initiatiefnemer van het Eurovoetbaltoernooi in Groningen.

Foto's