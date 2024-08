Eenzijdig ongeval op Verlengde Hereweg in Groningen: Bestuurster aangehouden na incident met politie

Groningen – Op de Verlengde Hereweg heeft zich een eenzijdig ongeval voorgedaan waarbij een auto tegen een paaltje is gebotst. De schade aan het voertuig en het paaltje is aanzienlijk, en de weg is gedeeltelijk afgesloten om de situatie af te handelen. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen en het verkeer te begeleiden.

De bestuurster van het voertuig is door de politie aangehouden. Tijdens het incident sloeg de vrouw een blaasapparaat uit de handen van een agent, wat leidde tot haar onmiddellijke aanhouding. Daarnaast trapte ze een van de agenten, wat de situatie verder escaleerde.

Het verkeer ondervindt hinder door het ongeval en de daaropvolgende afhandeling. De beschadigde auto wordt momenteel afgesleept om de weg weer vrij te maken voor het verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en het gedrag van de bestuurster.

Foto's