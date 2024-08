Man met pepperspray in hand valt vrouwen lastig in binnenstad

Groningen – Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 19-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege het in bezit hebben van pepperspray. Dat meldt de politie op sociale media.

“De man viel in de binnenstad vrouwen lastig”, schrijft de politie. “In de Papengang liep de man met pepperspray in de hand. Wij hebben de persoon aan kunnen houden en hebben hem overgebracht naar het politiebureau. Daar zal hij zaterdag verhoord worden. De pepperspray hebben we in beslag genomen.”

Het in bezit hebben van pepperspray is in Nederland strafbaar. De politie laat weten dat alleen agenten pepperspray onder bepaalde omstandigheden mogen gebruiken. Hier krijgen de politiemensen specifieke trainingen voor.

Foto's