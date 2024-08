Ruim 8500 supporters bezoeken open dag FC: “Selfies, handtekeningen en mooie aanmoedigingen”

Groningen – De open dag van FC Groningen is zaterdag door ruim 8500 supporters bezocht. Dat laat de FC weten, waarbij er gesproken wordt van een gezellige en geslaagde dag.

Het programma begon zaterdagmiddag om 12.00 uur. “Rond de Euroborg hadden tal van partners van de club zich verzameld waar ze leuke voetbalactiviteiten aanboden”, laat de FC weten.

Zo konden er voetbal gerelateerde spelletjes gespeeld worden bij het gatendoek, de interactieve voetbalmuur of de pannakooi.” Bij de stand van de FC Groningen Junior Club werden honderden kinderen voorzien van groene schmink.”

Spelerspresentatie

De meeste aandacht was er voor de spelerspresentatie en het bekijken van de merchandise. “In de FC Groningen Store liep het de hele middag storm met mensen die de nieuwe shirts voor het aanstaande seizoen probeerden te bemachtigen. Om 15.00 uur werden de spelers gepresenteerd. Iedere speler en ieder staflid werd met groot applaus verwelkomd.” Bij de presentatie waren ook de vier nieuwelingen aanwezig. De FC heeft zich de afgelopen periode verstrekt met doelman Etienne Vaessen. Hij is transfervrij overgekomen van RKC Waalwijk. Brynjólfur Andersen Willumsson is overgekomen van het Noorse Kristiansund. Finn Stam wordt voor een periode van één seizoen gehuurd van AZ. Tot slot is Thijs Oosting overgekomen van Willem II.

Handtekeningen

Direct na de presentatie konden fans hun slag slaan. “De spelers gingen verspreid over het terrein het publiek in. Mensen konden met de spelers selfies maken, handtekeningen vragen en er was ruimte voor mooie gesprekken. Ook werden er mooie aanmoedigingen geuit richting het nieuwe seizoen.” Voor de FC start het nieuwe Eredivisieseizoen komende vrijdag met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Foto's