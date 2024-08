Groningen – Bij een politie actie aan de Pyrietstraat in de wijk Vinkhuizen in Groningen is donderdagavond een man aangehouden door een speciaal team. Video.

Hij zat gedetineerd in Alphen aan den Rijn en wist op 27 juni te ontsnappen. Donderdagavond werd hij aan de Pyrietstraat door FastNL weer aangehouden.

Foto's