KNRM: Nogmaals een inzet voor hulp vastgelopen tjalk

Lauwerrsoog – De bemanning van KNRM station Lauwersoog was donderdagmiddag nog niet eens terug op het station vanwege de sleep van de ms Silverwind, toen we een melding kregen van een tjalk die op het Lauwersmeer in het Oude Robbengat buiten de boeien aan de grond was geraakt.

Met de Springbok ging de bemanning het Lauwersmeer op richting het Oude Robbengat. Bij de tjalk aangekomen werd er een opstapper overgezet en een sleepverbinding gemaakt. De tjalk was snel los waarop de schipper van de tjalk zijn weg weer kon vervolgen.

Vervolgens kwam de melding van een boot met problemen met de schroefas. Deze boot lag ook in het Oude Robbenat op nog geen 100 meter van de eerder geholpen tjalk. De boot werd op sleep genomen en naar de Schans gebracht. Daar hebben we geholpen om de schroefas weer op z’n plek te zetten.

Na weer twee geslaagde acties (nummer 2 en 3 vandaag) ging de bemanning met een voldaan gevoel weer retour station.

Foto's