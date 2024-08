Deuren Oostersluis wilden niet dicht, vaarverkeer tijdelijk gestremd (update)

Groningen – De sluisdeuren van de Oostersluis in het van Starkenborghkanaal in de stad wilden vrijdagmiddag niet meer dicht. Het probleem begon vrijdagmiddag rond 15.00 uur.

Volgens Rijkswaterstaat is er waarschijnlijk een object tussen de deuren terecht gekomen. Er zijn duikers onderweg om te kijken of dat echt zo is en om het euvel te repareren.

Het scheepvaartverkeer is gestremd. Er liggen twee boten in de sluis die richting Friesland wilden varen. Het wegvervoer heeft geen last van de storing.

Update 16.00 uur: Duikers zijn inmiddels gearriveerd. Er lagen meerdere stukken hout voor en een oude autoband. Rond 17:00 uur kon de sluis weer bediend worden, er lagen inmiddels een twaalftal boten te wachten voor de Tasmantoren en Florakade. Webcam Oostersluis.

