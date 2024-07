Aantal coronabesmettingen neemt toe in de provincie, maar ‘geen reden tot zorg’

Landelijk – Een nieuwe variant van het coronavirus, de FLiRT-variant, leeft op, vooral in Groningen. Op de kaart van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kleuren meerdere delen van de provincie donkerblauw. Het RIVM doet deze metingen op basis van monsters die ze ontvangt vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Reden tot zorg is dat niet schrijft Rtvnoord.nl(+bron) maandag.Maar we zullen moeten leren samen te leven met het coronavirus, want het virus gaat niet weg.’

Foto's