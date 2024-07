Blauwalg (voor nu) verdwenen uit Paterswoldsemeer en Kardingerplas

Groningen – Bij strand De Lijte aan het Paterswoldsemeer en aan het Zilvermeer (de Kardingerplas) geldt geen waarschuwing meer voor blauwalg. Nieuwe metingen laten zien dat het weer veilig is voor zwemmers om hier een duik te nemen.

Eerder deze maand gaf de provincie waarschuwingen af voor de twee zwemplekken, nadat de bijna jaarlijks terugkerende bacteriën waren aangetroffen in het water. Die is (voor nu) opgeheven.

Blauwalgen zorgen voor een vergrote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Blauwalg is voor beide zwemlocaties geen vreemd verschijnsel tijdens de zomermaanden. Vrijwel ieder zwemseizoen ontwikkelen de bacteriën zich snel in het opwarmende water. De bacterie vormt soms zelfs een drijflaag, waarin gifstoffen worden gevormd.

Foto's