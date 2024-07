Auto leasen voor de zaak? Dít is waarom!

Groningen – Misschien heb je als ondernemer als eens van de mogelijkheid gehoord om een auto te leasen. Ben je veel onderweg voor je zaak?

Of vind je het belangrijk om in een representatieve auto te rijden? Er kunnen verschillende redenen zijn om leasen te overwegen. In dit artikel lees je welke voordelen het je oplevert.

Handige services

Een van de belangrijkste redenen om voor leasen te gaan, is dat er handige services bij komen. Je hebt het zelf waarschijnlijk al druk genoeg. Voor ondernemers is het immers een bekend verhaal dat de to do list vaak (te) lang is. Alle extra’s die je daarvan kunt laten overnemen, zijn dus mooi meegenomen. Bij een auto leasen zakelijk zitten services als wegenbelasting, pechhulp en autoverzekering inbegrepen. Dit hoef je dus niet zelf los te regelen, maar wordt voor je gedaan. Dat scheelt jou de nodige tijd en moeite. Bij het uitkiezen van een auto, maar ook op de langere termijn. Het maakt het tevens makkelijker om de auto goed bij te houden, wat natuurlijk wel wenselijk is als je erin rijdt voor de zaak!

Vast bedrag

Je kiest dus voor een stukje gemak met leasen. Daarnaast speelt ook stabiliteit een belangrijke rol. Een auto leasen doe je namelijk voor een vast bedrag per maand. Niet meer, niet minder. Je weet daarmee dus precies waar je aan toe bent. Je betaalt nog wel zelf de brandstofkosten, maar als je weet hoe je ritten er (ongeveer) uitzien, kun je dit zelfs vooraf al berekenen. Het is handig om voor duidelijke kosten te kiezen, zodat je deze alvast kunt opnemen in de financiële plannen binnen je bedrijf. Dat niet alleen, je voorkomt ook dat je onverwacht hoge kosten moet lappen. Bij de aanschaf van een auto kan dat immers zeker het geval zijn, als je pech hebt. Dergelijke onverhoopte verrassingen spelen voor jou zo dus geen rol (meer). Daarnaast kun je de kosten die je maakt voor de auto aftrekken bij je aangifte voor de belastingdienst. Zo kan leasen je dus ook nog eens voordeel opleveren.

Veel opties

Of je nu al precies weet in welke auto je straks wilt rijden of dit juist nog helemaal aan het verkennen bent, je hebt veel opties om uit te kiezen. Neem dus ook zeker de tijd om alle mogelijkheden te verkennen. Welk automerk spreekt je bijvoorbeeld aan? Of welk specifiek model? Als je nog geen idee hebt, is het slim om alvast opties weg te strepen die je in ieder geval niet wilt. Zo wordt je uiteindelijke selectie steeds kleiner. Denk ook na of je op brandstof wilt rijden of liever voor elektrisch rijden kiest. Ook met elektrisch rijden zakelijk kies je uit een ruim aanbod, om tot een gewenste auto te komen. Hoe nieuw of groot de auto ook is, jij hebt het uiteraard voor het zeggen.

Nergens aan vast

Je zit aan relatief weinig vast als je een auto leaset. Bij het kopen van een auto is de auto in jouw bezit. Je moet alle services dan zelf regelen, of het nu gaat om de verzekering of het onderhoud. En als je weer van de auto af wilt, zul je ‘m ook zelf weer te koop moeten aanbieden. Dat brengt al met al best wat verantwoordelijkheden met zich mee. Met leasen maak je dit een stukje eenvoudiger voor jezelf. Je maakt gebruik van de inbegrepen services, zoals we hierboven al noemen. Loopt je leasecontract af en ben je wel weer toe aan een nieuwe wagen? Dat is zo geregeld. Je levert de auto dan gewoon in en kunt weer een nieuwe uitkiezen als je dit wilt. Of je laat het daarbij. Je hoeft je in ieder geval niet zelf te buigen over de verkoop, om weer van de auto af te komen.

Met het zakelijk leasen van een auto weet je als ondernemer precies waar je aan toe bent. Hoge kosten voor reparaties of onderhoud? Daar heb je niet mee te maken. Tegelijkertijd kies je uit een ruim aanbod, waar jouw droomauto zomaar eens tussen kan zitten. Dat is natuurlijk een goed vooruitzicht!

