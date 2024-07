Groningen- Op de kruising Amkemaheerd/ Stoepemaheerd heeft zondag op maandagnacht een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt.

Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance en ging daarna mee naar het ziekenhuis. Mogelijk had de bestuurder geen helm op en vermoedelijk niet in het bezit van een rijbewijs, dit wordt onderzocht. De scooter werd in beslag genomen voor onderzoek.

