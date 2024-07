Succesvolle reddingsactie voor zwaan mag uiteindelijk toch niet baten

Groningen – Duikers van de brandweer moesten zondagmiddag aan de Noorddijkerweg in actie gekomen vanwege een gewonde zwaan. Dat meldt Oogtv.nl zondagavond.

De melding van een dier in problemen kwam rond 14.10 uur bij de hulpdiensten binnen.

De Dierenambulance laat weten dat de zwaan na de reddingsactie is overgebracht naar De Fûgelhelling in Ureterp bij Drachten. “Uit onderzoek is gebleken dat het dier een gebroken vleugel had. Er bleek sprake te zijn van een open botbreuk. Dit is erg pijnlijk en het kan niet verholpen worden. Daarop is besloten om de zwaan in te laten slapen, om het uit zijn lijden te verlossen. Dat is niet leuk. Aan de andere kant wil ook niemand dat het dier verder lijdt.”

