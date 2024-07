Inwoners westen gemeente Groningen zouden deze week wel eens oefenende militairen kunnen zien

Groningen – In delen van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel wordt deze week een militaire oefening gehouden. In het uiterste westen van de gemeente zouden inwoners wel eens oefenende militairen tegen kunnen komen. Schrijft Oogtv.nl.

De 43ste Gemechaniseerde Brigade houdt deze week oefeningen in een groot gebied in het noorden van Nederland. Ze doen dat te voet, maar ook in voertuigen als de Fennek. Tussen 8:00 en 20:00 uur begeven de militairen zich bewapend door het oefengebied, waar ook De Kring, Hoogkerk en Vierverlaten binnen vallen.

De militaire eenheid maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbaren wegen, paden of terreinen gebuikt worden, vraagt defensie vooraf toestemming aan de eigenaar of beheerder.

Vorige week in Het Hogeland, met commotie.

Foto's