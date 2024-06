Aduard – In Aduard is zaterdag op zondagnacht brand uitgebroken in een woning aan het Kaakheem. ‘Omdat er mogelijk nog personen in de woning aanwezig zijn hebben we opgeschaald naar middelbrand’, aldus de brandweervoorlichter.



Een persoon werd in een ambulance gecontroleerd meldt Rtvnoord.nl. in hun 112Blog.

