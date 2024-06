Forse aanrijding bij Emmaviaduct in Groningen: één gewonde, verdachte(23) aangehouden

Groningen – Op de kruising van het Emmaviaduct, de Emmasingel en de Stationsweg heeft zich een ernstige aanrijding voorgedaan tussen twee auto’s.

De botsing heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan beide voertuigen en er is minstens één persoon gewond geraakt. De Emmaviaduct is volledig afgesloten voor het verkeer, waardoor er flinke verkeershinder ontstaat.

Hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen om de situatie onder controle te krijgen en de gewonde te behandelen. Ondertussen, op ongeveer 200 meter van de plaats van het ongeval, is een persoon aangehouden die probeerde weg te lopen van het incident. Deze verdachte werd aanvankelijk tegengehouden door omstanders, maar wist toch te ontkomen tot aan het station, waar hij uiteindelijk werd ingerekend. Getuigen meldden dat er een sterke alcohollucht rondom de verdachte hing.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval en de rol van de aangehouden persoon, man(23) uit Assen. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van alcoholgebruik bij de bestuurder(s) van de betrokken voertuigen.

Foto's