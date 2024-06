44 Fatbikes gecontroleerd bij grote controle

Groningen – Afgelopen woensdag en donderdag heeft de politie op meerdere plekken in Groningen een rollerbank controle gehouden. Deze controle was met name gericht op fatbikes.

De populariteit van fatbikes neemt toe maar daarbij ook de overlast en ongelukken waar fatbikes bij betrokken zijn. In totaal zijn er 44 fatbikes gecontroleerd. Ook is er gelet op andere verkeersovertredingen.

Tijdens de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

– 17x vasthouden mobiel elektronisch apparaat;

– 2x rijden door rood verkeerslicht;

– 1x rijden in een gesloten verklaring;

– 1x niet dragen autogordel;

– 1x verlopen rijbewijs;

– 4x niet dragen helm brom/snorfiets;

– 3x overschrijden snelheid fatbike;

– 1x geen rem aanwezig fatbike;

– 1x overschrijden verdrijvingsvlak.

