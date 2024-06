Justine die van dak Vindicat sprong is overleden, rouwende studenten en bloemen leggen (Video)

Update, Groningen – De vrouw(Justine) die donderdagochtend rond 06:00 uur van het dak van studentenvereniging Vindicat sprong is aan haar verwondingen overleden. Vrijdagmiddag werd er daarom gerouwd voor het pand aan de Grote Markt. Vindicat bracht dit naar buiten.



De vrouw werd na de sprong in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Daar is de vrouw, een bestuurslid van Vindicat, overleden.

De Senaat en het Sociëteitscommissiebestuur van Vindicat laten weten in diepe rouw te zijn na het incident: “Ze was geliefd lid van onze vereniging. Wij zijn er helemaal kapot van en hebben geen woorden voor dit grote, hartverscheurende gemis.” Meldt Oogtv.nl.

De studentenvereniging laat weten mee te leven met de familie, vrienden, nabestaanden en andere dierbaren van de vrouw: “De situatie kunnen wij nog steeds niet begrijpen. We vragen dan ook begrip voor al haar dierbaren in de verwerking van dit vreselijke verlies.”

ook kwam de Burgemeester bloemen leggen, rond 17:00 uur werd het steeds drukker.

Overweging:

(Vanwege de grote impact dit keer wel een item net als donderdag, veel mensen waren getuige ervan, normaal plaatsen we geen poging zelfmoorden op onze site, omdat het òp een drukke plek` was maken we een uitzondering, we bekijken dat per geval, andere media namen het ook mee, het zoveelste incident bij Vindicat speelt ook een rol )

Denk je aan zelfdoding? Neem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

