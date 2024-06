Auto belandt via greppel tegen boom op de Dellenweg bij Wagenborgen

Wagenborgen – Donderdagavond kwam er een melding van een ongeval op de Dellenweg in Wagenborgen.

Ter plaatse bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. Een auto is daarbij door nog onbekende oorzaak in een greppel belandt en is daarna tegen een boom gebotst.

Eén inzittende moest mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. Het is niet bekend om wat verwondingen het gaat.

Tijdens het incident was de weg afgesloten voor overige verkeer. Een berger kwam voor afsleep. De politie maakte een rapportage op.

