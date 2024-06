Marum — Zaterdagavond is aan de Zethuisterweg in Marum een motorrijder ten val gekomen. De motorrijder raakte bij de val gewond en wordt momenteel behandeld in een ambulance.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg.

Naast de verwondingen van de motorrijder liep ook zijn motor aanzienlijke schade op. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto's