Brandmelding aan Helper Oostsingel in Groningen

Groningen — In een woning aan de Helper Oostsingel in Groningen is zaterdagmiddag melding gemaakt van een brand. Hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen en hebben de straat afgesloten om de situatie veilig af te handelen.

De brandweer voert momenteel een grondige controle binnen de woning uit om de exacte omvang van de brand vast te stellen en verdere verspreiding te voorkomen. Omwonenden worden verzocht om de omgeving te vermijden en de aanwijzingen van de hulpdiensten op te volgen.

Foto's