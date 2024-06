Politie beleeft onrustige nacht: vuurwapen aangetroffen, zware mishandeling en steekpartij

Een onrustige nacht. Zo omschrijft de politie de nacht van vrijdag op zaterdag waarbij agenten diverse keren in actie moesten komen.

De nacht begon met het aantreffen van een vuurwapen. “Wij waren onderweg naar collega’s die hulp nodig hadden bij een arrestatie”, schrijft de politie op sociale media. “Deze persoon was er vandoor gegaan. Tijdens diens vluchtpoging hoorden agenten iets op de grond vallen in de Papengang. Uit onderzoek bleek dat het om een vuurwapen ging. Het wapen is in beslag genomen en er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het wapen.”

Gedurende de nacht waren er meerdere opstootjes en vechtpartijen. “Rond 06.00 uur zagen we via cameratoezicht dat er een zware mishandeling plaatsvond. Agenten hebben drie personen aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau.” Voorts werd een persoon aangehouden die in het bezit was van harddrugs. Een andere persoon werd aangehouden voor het beledigen van een agent en er was een aanhouding vanwege aanranding. Eerder was al bekend gemaakt dat in de Oosterstraat een steekpartij had plaatsgevonden. Hierbij raakten twee personen gewond. Een verdachte werd aangehouden.

Foto's