Groningen — De brandweer is vanmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hoendiep in Groningen. Vanwege de uitslaande vlammen is de situatie opgeschaald naar middelbrand.

Een extra tankautospuit is onderweg naar de locatie om de brandweer te ondersteunen bij het bestrijden van de brand. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig om de situatie onder controle te krijgen en verdere schade te voorkomen.

Foto's