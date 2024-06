Veendam – Een wielrenner is dinsdagmiddag aangereden door een auto, op de rotonde aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam. Politie en ambulance zijn ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De weg was tijdelijk afgesloten. De wielrenner is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht meldt Rtvnoord.

Foto's