Wat te doen bij een auto ongeluk?

Groningen – Een auto-ongeluk kan schokkend zijn, zelfs traumatiserend en een erg verwarrende ervaring. Daarom is het goed om te weten wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen. Van het beoordelen van de situatie tot het verzamelen van belangrijke informatie en het zoeken naar medische hulp indien nodig. Iedere stap na een auto-ongeluk kan er toe doen.



Soms zal je voertuig ernstig beschadigd zijn en is er geen andere optie tot vervoersmogelijkheden. In dat geval kan geld lenen voor autovervanging een optie zijn om snel weer mobiel te zijn.



Het vinden van de juiste lening kan helpen bij het herstellen van je mobiliteit. Het minimaliseert de impact van je ongeluk op je dagelijkse leven. In deze blog zullen we de stappen bespreken die je moet nemen na een auto-ongeluk.

Vervangende auto na het ongeluk

Als je na het ongeval niet meer over een auto beschikt (bijvoorbeeld door total loss of reparatie bij de garage), kun je een auto lenen of huren. Heb je een auto nodig maar ontbreekt het momenteel aan eigen budget om er een te kopen of lenen? Dan is geld lenen een optie om een vervangende auto te regelen. Je hoeft niet te rechtvaardigen waarom je de auto nodig hebt. Dit kan zijn voor boodschappen, het bezoeken van je tante of woon-werkverkeer. Overweeg goed of je de maandelijkse lasten kunt dragen. Als je in de (nabije) toekomst meer financiële ruimte krijgt, bijvoorbeeld door een salarisverhoging, kun je ook sneller aflossen. Dit bespaart op de lange termijn rentekosten. In andere gevallen kan het zijn dat kosten voor een nieuwe auto kunnen worden geclaimd bij de aansprakelijke tegenpartij. Neem vooraf contact op met je cascoverzekeraar of de WA-verzekering van de tegenpartij.

Veiligheid boven alles

Na een auto-ongeluk is het van groot belang dat jijzelf en de betrokkenen in veiligheid zijn. Indien er gewonden zijn, bel onmiddellijk een ambulance en/of politie. Zelfs zonder gewonden kan het verstandig zijn om de politie te alarmeren, vooral als er discussie is over de toedracht. De politie kan helpen bij het vaststellen van de feiten. Als er geen gewonden zijn en de schade beperkt is, kun je zelf de situatie afhandelen. Maar zet je gezondheid altijd voorop, en behandel daarna de overige schade.

Verzamel gegevens en bewijs

Nadat het auto-ongeluk heeft plaatsgevonden, is het slim om zo snel mogelijk gegevens van eventuele getuigen te noteren, inclusief hun naam, adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, kenteken. Deze gegevens kunnen later handig zijn voor het vaststellen van de toedracht. Zorg ervoor dat de getuigen na het noteren van hun gegevens hun weg kunnen vervolgen. Tegelijkertijd is het belangrijk om eventuele sporen zoals slipsporen en glas vast te leggen door middel van foto’s. Dit kan helpen bij het reconstrueren van de gebeurtenissen. Als de politie ter plaatse is, vraag dan om het nummer van het proces-verbaal of de registratieset. Deze informatie kan van te pas komen bij de verdere afhandeling van het incident.

Mobiel schade melden

Tegenwoordig kun je direct na een auto-ongeluk de schade melden via je mobiele telefoon. Dit doe je via de app van Het Verbond van Verzekeraars. Naar de website gaan of de app downloaden voor Android en iOS is alles wat nodig is. Een van de betrokken partijen vult het interactieve schadeformulier in, waarna de ander een sms ontvangt met een samenvatting van de schademelding. Deze melding moet worden bevestigd door middel van een sms-code. De schade wordt vervolgens gemeld bij de verzekeraars en de afhandeling wordt gestart. Een super eenvoudige en laagdrempelige manier om schade te melden.

Foto's