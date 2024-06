Grimmige sfeer bij pro-Palestijnse demonstratie in Groningen, aanhoudingen

Groningen – Op de Grote Markt in Groningen, voor het stadhuis, kwamen woensdagmiddag enkele honderden actievoerders bij elkaar voor een pro-Palestijnse demonstratie. De actievoerders kwamen bijeen voor een protestmars door de binnenstad.

De actievoerders kwamen uit heel Noord-Nederland en verzamelden zich rond 15.00 uur op de Grote Markt. Een aantal actievoerders beklom de trappen van het stadhuis en hing spandoeken en vlaggen over de railing van het bordes. Ze riepen de deelnemers aan het protest de afgelopen dagen op om lawaaiige instrumenten, witte shirts met rode vlekken en maskers mee te nemen. Een aantal van de actievoerders gaf daar gehoor aan.

De actie wordt gehouden omdat het tentenkamp op het Harmonieplein er vandaag precies een maand staat. De actievoerders richten zich tegen de Rijksuniversiteit Groningen, die volgens hen al haar banden met Israëlische instellingen moet verbreken. Ook roepen ze RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries op om af te treden.

Volgens Armanjani, die ook één van de krachten is achter het tentenkamp op het Harmonieplein, gaat het goed met de actievoerders die er inmiddels een maand kamperen. “We zijn moe, maar we houden het vol. Het gaat eigenlijk gewoon goed, omdat we goed kunnen organiseren en voor elkaar zorgen. Maar het ook vermoeiend, want we moeten onszelf beschermen. De politie doet, als wij melding maken van een incident, eigenlijk niks.”

Op de vraag hoe lang het tentenkamp door blijft gaan, zegt Armanjani duidelijk ‘no comment’. Het tentenkamp is geen doel op zich. Het doel is dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Maar niet alleen hier, overal in Nederland moet dat stoppen. Dat begint niet hier, een maand geleden. We vechten voor Palestina tot het einde.”

In de Herestraat speelde een aantal actievoerders voor ‘dood’, waardoor er flinke drukte ontstond in de winkelstraat. De politie en de Marechaussee waren aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Maar het protest verliep grotendeels rustig en zonder incidenten.

