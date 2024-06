In een woning aan de Reviusstraat in Hoogezand is donderdagmorgen omstreeks 05:21 uur brand uitgebroken.

Veiligheidsregio Groningen laat weten dat er mogelijk nog een persoon in de woning aanwezig zou zijn. Daarom is er opgeschaald naar ‘middel brand’. Uit voorzorg worden woningen ontruimd. Later meer informatie.

Foto's