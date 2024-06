Politieke partijen willen plan om stalbranden te voorkomen

Groningen – De raadsfracties van de PvdA en Partij voor de Dieren pleiten voor een plan om stalbranden te voorkomen. Ze vinden dat hard nodig: in 2022 kwamen bij 42 stalbranden in ons land 130 duizend dieren om.

De gemeenteraad behandelt deze dag het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing. Daarin beschrijft de Veiligheidsregio Groningen hoe de komende jaren de brandweer, politie en ambulance te werk gaan in crisissituaties.

“De Veiligheidsregio heeft in het beleidsplan aangegeven branden te willen voorkomen in plaats van bestrijden,” zegt fractievoorzitter Joren van Veen van de PvdA. “Dat zou wat ons betreft ook moeten gelden voor stalbranden.”

De fracties willen dat Groningen specifiek beleid maakt voor het voorkomen van stalbranden. Van Veen: “Een goed plan hoe de hulpdiensten in onze gemeente stalbranden zo veel mogelijk willen voorkomen ontbreekt nu in het plan. Daarom dienen we een amendement in om dat alsnog vast te laten leggen.”

