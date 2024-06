Auto in Bad Nieuweschans verwoest: Politie zoekt informatie

De politie zoekt informatie in de zaak naar een explosie die op donderdagavond 11 november een auto grotendeels verwoeste.

De wagen stond geparkeerd vlak bij de basisschool aan de Ernst Casimirstraat in Bad Nieuweschans. De explosie werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie heeft de afgelopen maanden diverse personen gesproken en het onderzoek lijkt een zekere richting uit te gaan. Echter is de politie op zoek naar informatie en vraagt het publiek om hulp. U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 (politiebureau Winschoten) of gebruik maken van het meldformulier op politie.nl. Zaaknummer: 2023303183