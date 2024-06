Eis: ruim 5 jaar cel voor eigenaren zorgboerderij Wedde

Wedde- ‘Dit was geen zorg, dit was sadisme’, zo omschrijven de officieren van justitie de gebeurtenissen op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt gaan Paul W. (63) en Michel K. (37) daarom vijf jaar en vier maanden de cel in. Dat is de hoogste straf die voor mishandeling opgelegd kan worden.

Volgens het OM waren de mishandeling op de zorgboerderij stelselmatig en zat er bovendien een strategie achter. Lees meer op RTV Noord.nl

