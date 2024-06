Verdachte aangehouden voor verschillende drugsafvaldumpingen in Groningen

Groningen – De politie heeft een verdachte uit Wormer aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij verschillende drugsafvaldumpingen in de provincie Groningen. In december 2023 trof de politie op drie locaties in totaal honderden jerrycans met chemicaliën aan en startte daarop een onderzoek. Binnen dat onderzoek kwam deze 33-jarige verdachte, die maandag 10 juni is aangehouden, naar voren.

Honderden jerrycans

Op donderdag 14 december trof de politie op de Smedemaweg in Huizinge rond de honderd jerrycans aan. Op vrijdagochtend 15 december werden vervolgens ongeveer honderd jerrycans aangetroffen bij de Euvelgunnerweg in Groningen. Later op de ochtend werden tot slot nog eens rond honderd jerrycans en ander afval aangetroffen bij de N46 ter hoogte van Middelstum.

Afval uit drugslab

Uit onderzoek is gebleken dat de chemicaliën in de jerrycans drugsafval zijn en hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit een drugslab. Ook zijn er andere afvalresten gevonden. In Middelstum ging het bijvoorbeeld om goederen die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetische drugs.

Politieonderzoek

Het Team Milieu van de Eenheid Noord-Nederland is onder leiding van het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket (OM FP) na het aantreffen van de jerrycans en het afval direct een onderzoek gestart naar de herkomst van het afval en mogelijke verdachten. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 33-jarige man uit Wormer. Het onderzoek is nog niet afgerond en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Verband tussen dumpingen

Kort na de vondst van het drugsafval heeft de politie gevraagd of er mensen zijn die iets gehoord of gezien hebben of mogelijk meer weten van de dumpingen. Er is gesproken met buurtbewoners. Uit sporenonderzoek ontstond het vermoeden dat de drie dumpingen aan elkaar gelinkt kunnen worden en de aangetroffen chemicaliën waarschijnlijk afkomstig zijn uit een drugslab. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Tips en informatie

De politie is nog steeds op zoek naar aanvullende informatie of tips, die interessant kunnen zijn voor het onderzoek. Weet u meer over de afvaldumpingen, maar heeft u dit nog niet met ons gemeld? Of heeft u iemand horen praten over het dumpen van afval? Of is er bij u in de buurt sprake van verdachte signalen? Laat het ons dan weten door uw tips door te geven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Schadelijk en grote gevaren

De aanpak van drugslabs en het onderzoek van dumpingen is een van de prioriteiten in onze aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dumpingen van chemisch- of drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Daarnaast kost het opruimen van het afval de maatschappij veel geld. Het afval is mogelijk afkomstig uit drugslabs en brengt grote gevaren met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. Ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie synthetische drugs is levensgevaarlijk, zeker als een drugslab zich in bewoond gebied bevindt. Het is daarom belangrijk om signalen of vermoedens altijd te delen met de politie.

