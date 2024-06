Alerte portier betrapt tiener die mes, bolletjes heroïne en zakjes crystal meth op zak heeft

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad een 19-jarige man opgepakt vanwege het in bezit hebben van een mes en verschillende drugs. Dat meldt de politie op sociale media.

De tiener werd betrapt dankzij het alerte optreden van een portier. “De verdachte wilde een horecagelegenheid aan de Peperstraat binnenlopen. De portier vertrouwde het niet helemaal en stelde een onderzoek in”, schrijft de politie. “Uit dat onderzoek bleek dat de man een mes bij zich had. Ook was hij in het bezit van elf bolletjes heroïne en twee zakjes crystal meth.” Crystal meth is een synoniem van methamfetamine en is een harddrug.

Ondertussen was de hulp van de politie ingeschakeld. Agenten hebben de man aangehouden en hebben hem overgebracht naar het cellencomplex. “Het mes en drugs zijn in beslag genomen. Zaterdag zal hij verhoord worden.”

