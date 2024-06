VVD wil af van tentenkamp op Harmonieplein: ‘Het lijkt inmiddels op een camping’

Groningen – Als het aan de VVD-fractie in de gemeenteraad ligt, gaat de gemeente nu toch echt een einde maken aan het kamp van Pro-Palestijnse actievoerders bij de ingang het Harmoniecomplex.

De protestactie op het Harmonieplein duurt inmiddels een dag of twintig. Volgens de VVD is het demonstratierecht belangrijk en mag een demonstratie ook best een beetje ‘schuren’ om enig effect te hebben. Maar de partij vindt dat de overlast voor ondernemers, omwonenden en studenten van de RUG nu wel moet stoppen. Zeker omdat het einde van deze demonstratie nog niet in zicht lijkt, zolang de RUG en de actievoerders niet met elkaar praten over een oplossing.

“Het plein lijkt inmiddels op een camping en dat kan wat de VVD betreft niet de bedoeling zijn op deze plek in de binnenstad”, schrijft VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz aan het college. “Daarnaast horen wij van diverse studenten en personeel van de RUG dat ze zich bedreigd en derhalve onveilig voelen door de veelal leuzen schreeuwende mensen die hun gezicht bedekt hebben.” De VVD kijkt ook naar de overlast voor omwonenden en ondernemers in de buurt, aldus Jacobs: “Je kunt een leukere plek verzinnen om te ondernemen, te winkelen of te wonen.”

De VVD twijfelt eraan of het kampement van de actievoerders nog als een ‘demonstratie’ bestempeld kan worden. “Er lijkt op het complex sprake van een camping waarbij diverse activiteiten worden ontplooid die vragen oproepen. Wij vragen ons af hoe lang de burgemeester vindt dat dit een demonstratie betreft en wanneer dit illegaal wildkamperen is. Daarnaast schijnt er een rommelmarkt te worden gehouden. In de meeste situaties moeten onze inwoners daar een vergunning voor aanvragen.”

De VVD stelt woensdagmiddag vragen aan het gemeentebestuur over de kwestie, tijdens het Politieke Vragenuur in het Stadhuis.

