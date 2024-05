Scooter klapt tegen geparkeerde auto na achtervolging in Roden

Roden – Een scooter knalt na achtervolging op geparkeerde auto aan de Drostlaan in Roden.

Volgens omwonenden was er een harde klap te horen. Twee politieauto’s met sirene achtervolgden een scooter. Een van de politieauto’s is vervolgens met hoge snelheid over een drempel gegaan, waardoor deze ernstig beschadigd raakte. Twee politieauto’s wisten de scooterrijder in te sluiten, maar deze raakte daardoor een geparkeerde auto. Later kwamen er nog 4 politiewagens bij voor assistentie en onderzoek.

De ambulance kwam ter plaatse en controleerde de bestuurder van de scooter. Deze is vervolgens mee genomen voor verder onderzoek. Reden van achtervolging is nog niet bekend.

