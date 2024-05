SOB: Crowdfundingscampagne voor nieuwe toiletgroep voor `hoge nood`!

Winschoten – De SOB staat voor Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten, opgericht in 2003. Ze heeft als doel het onderhouden en beheren van oud brandweermateriaal. Zo hebben we een aantal schitterende oude brandweerwagens in ons bezit.

De SOB is een begrip in Winschoten! De voertuigen worden gebruikt bij optochten/ intochten (b.v. Sinterklaas), evenementen en mag iedereen een kijkje komen nemen in de oude kazerne/ museum. Daar zijn de prachtige oldtimers die de stichting in bezit heeft te bewonderen. De enthousiaste vrijwilligers vertellen je er graag alles over.

De SOB heeft ook een sociale functie want het is een geliefde ontmoetingsplek in Winschoten. Iedereen is welkom voor een gezellig praatje of een kopje koffie, geven we workshops aan kinderen en moet er op een warme zomerdag voor verkoeling worden gezocht? Dan organiseren wij dat gewoon met één van de brandweerwagens.

Opknappen oude brandweerkazerne

Ze zijn volledig afhankelijk van onze enthousiaste vrijwilligers voor het onderhouden en beheren van de volledige kazerne. Maar de SOB heeft hulp nodig want we hebben HOGE NOOD. De toiletten moeten namelijk hoognodig worden aangepakt. Deze voldoen niet meer aan de tijd van nu. We zouden deze graag willen renoveren zodat iedereen van jong tot oud (brandweerman) weer gebruik kan maken van een goed werkend toilet, zodat de kazerne een nog fijnere plek wordt dan dat het al is!

Help je mee ons doelbedrag van €5000 te bereiken?

Wanneer we meer dan 100% van ons doelbedrag ophalen, dan wordt dit gebruikt voor het moderniseren van de kazerne.

Budget verdeling

Sloop oude toiletruimte en afvoer € 500

Egaliseren vloeren en wanden € 500

Aanbrengen nieuw tegelwerk € 1.500

Nieuw sanitair € 1.500

Vervangen leidingen en afvoerbuis € 1.000

Totaal € 5.000

Website crowdfundingcampagne:

https://samenvoordebuurt.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/1301/hoge-nood-bij-sob

Foto's