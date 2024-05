Wat zijn het AMBER Alert en het Vermiste Kind Alert?

Bij een Vermist Kind Alert heeft de politie zorgen om het welzijn van het minderjarige kind, maar is er (nog) geen sprake van levensgevaar. Daarnaast vraagt de politie burgers bij een Vermist Kind Alert om regionaal mee te zoeken naar het vermiste kind. Het gaat dan om een lokale vermissing. Denk aan een kind dat op de eigen fiets is vertrokken en onvindbaar is.

Bij een AMBER Alert gaat het om een vermist minderjarig kind in levensgevaar. We vragen burgers door het hele land om naar het kind uit te kijken. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een ontvoering per auto.

De politie is sinds november 2021 eigenaar van (de merknamen) AMBER Alert en Vermist Kind Alert. Deze oproepen zijn toen ondergebracht in de Burgernetapp, waar ze te herkennen zijn aan de afwijkende vormgeving, foto en titel vergeleken met een reguliere Burgernetactie. Bij vermissingen heeft een AMBER Alert de hoogste urgentie, gevolgd door het Vermist Kind Alert. Een Burgernetmelding is het minst dringend en wordt onder andere ingezet als een kind vermoedelijk kortdurend zoek is.

Foto's